Фоден: «Беллингем стал нашим лидером, мне нравится с ним играть»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился мнением об игре товарища по сборной Англии Джуда Беллингема.

По распространённому мнению, лидер «горожан» «растворился» в вязкой игре сборной Англии в недавнем поединке с Сербией (1:0), в то время как Беллингему удалось забить победный гол в результате фирменного открывания в штрафную. Именно представитель мадридского «Реала» был признан лучшим игроком той встречи.

«Джуд – исключительный талант, он здорово себя проявляет. Он уже стал нашим лидером. Думаю, наша с ним игра в связке временами выглядит хорошо, но может стать лучше в дальнейшем. Мне нравится с ним играть», – передаёт Madrid Xtra высказывание Фодена.