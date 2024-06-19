Роналду не совершил ни одного неточного паса в матче против Чехии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду провёл безупречный матч с точки зрения точности пасов.

В поединке первого тура группового этапа против Чехии (2:1) 39-летний капитан португальцев отдал 22 передачи – каждая из них дошла до товарищей по команде. Любопытно, что по итогам стартового тура Евро-2024 Роналду стал лишь одним из трёх игроков, отдавших 20 или более пасов со стопроцентной точностью, наряду с Андреасом Кристенсеном (Дания, 89 из 89) и Джамалом Мусиалой (Германия, 32 из 32).

С эффективностью в завершении атак у Криштиану всё сложилось не столь успешно: он пробил пять раз, но поразить ворота не смог.