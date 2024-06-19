Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Витинья – о победе Португалии: «Иногда соперники забивают из ничего»

19 Июня 2024 • 02:47 Комментировать
Португалия
2:1
Чехия

Полузащитник сборной Португалии Витинья прокомментировал победу своей команды в поединке с Чехией (2:1).

Португальцы пропустили на 62-й минуте, но нашли в себе силы перевернуть ситуацию. На 92-й минуте Франсишку Консейсау забил победный мяч.

«На этом турнире не может быть лёгких игр, но мы всё контролировали, создали больше моментов. Мы не до конца удовлетворены своим выступлением, но нужно понимать, что это первый матч, много эмоций, да и пропущенный гол был немного несправедливым.

Иногда соперник забивает из ничего. Для нас это был болезненный удар, но мы правильно отреагировали – вот что важно. Мы сохранили спокойствие, сравняли счёт и до конца боролись за победу», – приводит пресс-служба УЕФА слова Витиньи, признанного лучшим игроком матча.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Чехии евро-2024 Витинья ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Июня
02:47
Витинья – о победе Португалии: «Иногда соперники забивают из ничего»
02:17
Роналду нанёс пять ударов по воротам Чехии – самый высокий показатель на Евро-2024
02:01
Роберто Мартинес назвал ключевую составляющую победы сборной Португалии
01:29
Тренер сборной Чехии Гашек: «Португалия была лучше и заслужила победу»
01:23
Роналду написал только три слова после волевой победы Португалии на Евро-2024 1
01:01
Тренер сборной Чехии Гашек: «Роналду снова продемонстрировал гениальность» 1
00:52
Консейсау – первый со времён Эдера игрок, забивший за Португалию на Евро после выхода на замену
00:38
41-летний Пепе – лучший по одному из оборонительных показателей после первого тура группового этапа
00:19
Витинья признан лучшим игроком матча Португалия – Чехия
00:12
Как сыграл Криштиану Роналду? Пять игроков, благодаря которым Португалия дожала Чехию
00:09
Роналду – лидер Евро-2024 по офсайдам после первого тура группового этапа 1
18 Июня
23:54
Сын Сержиу Консейсау позволил сборной Португалии додавить Чехию в компенсированное время
23:41
На Евро-2024 уже забито 11 голов из-за пределов штрафной площади – всего на один меньше, чем на Евро-2020
23:30
Сборные Чехии и Португалии обменялись голами
23:18
Впервые на Евро-2024 команды ушли на перерыв при счёте 0:0
23:06
Сборная Португалии установила личный рекорд в первом тайме матча с Чехией
22:41
Роналду – лишь второй футболист, сыгравший на Евро с интервалом в 20 лет
22:29
Пепе и Роналду – самые возрастные полевые игроки в истории Евро
21:30
Португалия - Чехия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 4
21:25
Роналду станет первым, кто сыграет на шести чемпионатах Европы
21:24
В основе сборной Чехии сразу восемь игроков представляют национальный чемпионат
21:16
Португалия и Чехия назвали стартовые составы на матч Евро-2024
17:17
Роналду сделал заявление перед первым матчем на Евро-2024 1
16:19
Петржела: «Роналду уже не тот»
14:59
Роналду назвали самым слабым звеном 4
12:37
С Роналду будет как с Месси – мысли Галласа 4
12:32
Актуальная ставка и прогноз на матч Португалия — Чехия Евро-2024 — 18 июня 2024
09:00
Португалия – Чехия: Роналду и кто ещё выйдут в стартовых составах на матч Евро-2024
02:22
Португалия - Чехия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Июня
23:52
Актуальный прогноз и ставка на матч Португалия – Чехия ЧЕ-2024 – 18 июня 2024
19:57
Португалия – Чехия: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:11
​Эксперты спрогнозировали победителя матча Португалия – Чехия
16:26
Роналду обратился к сыну 1
03:13
Канселу высказался о Роналду
01:40
Канселу оценил работу Роберто Мартинеса в сборной Португалии
16 Июня
23:45
Канселу ответил, считает ли нынешнюю сборную Португалии сильнейшей в истории
22:52
Ставка на точный счёт матча Португалия — Чехия Евро 2024 — 18 июня 2024
17:19
Восточноевропейская сборная возглавила топ самых молодых команд Евро-2024
13:31
Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент 1
15 Июня
14:55
Тренировка Роналду в сборной Португалии вынужденно прерывалась 1
12:48
Актуальная ставка и прогноз на матч Португалия – Чехия Евро-2024 – 18 июня 2024
13 Июня
20:45
Экс-тренер ЦСКА объяснил, почему будет следить за игрой Роналду на Евро-2024
15:29
Пономарёв: Криштиану Роналду уже отыграл свое, он не блеснёт на Евро» 1
14:17
Ильин надеется, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024
10:15
Гойкович назвал главного фаворита Евро-2024
09:10
Кто выиграет Евро-2024
12 Июня
16:57
Что нужно Роналду, чтобы стать лучшим ассистентом в истории Евро 1
16:19
Тренер Португалии высказался о Роналду
11 Июня
20:14
Билеты на тренировку Роналду перед Евро-2024 стоят почти 80 тысяч рублей
09 Июня
23:06
Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий 6
02 Июня
11:16
Надёжная ставка и прогноз на матч Португалия – Чехия Евро-2024 – 18 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии «Реал» или «Барселона»: Фримпонг выбрал следующий клуб В «Байере» приняли решение по Вирцу, которого хочет купить «Реал»
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
«Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Турция Турция
Грузия Грузия
3
1
1.02 21.00 100.00
Видео
Окончен
Португалия Португалия
Чехия Чехия
2
1
6.10 1.14 26.00
Видео
19.06.24 в 16:00
Хорватия Хорватия
Албания Албания
1.55 4.00 6.50
Видео
19.06.24 в 19:00
Германия Германия
Венгрия Венгрия
1.35 5.20 8.50
Видео
19.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Швейцария Швейцария
3.50 3.35 2.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июня
02:47 · Чемпионат Европы 2024
Витинья – о победе Португалии: «Иногда соперники забивают из ничего»
02:34 · Чемпионат Европы 2024
​Фабрегас: «Если у Роналду идёт игра, то у Португалии тоже»
02:17 · Чемпионат Европы 2024
Роналду нанёс пять ударов по воротам Чехии – самый высокий показатель на Евро-2024
02:09 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Португалии установила свой личный рекорд по передачам за тайм на чемпионатах Европы
02:07 · Чемпионат Европы 2024
Нико Уильямс оценил уровень Ямаля
02:01 · Чемпионат Европы 2024
Роберто Мартинес назвал ключевую составляющую победы сборной Португалии
01:50 · Чемпионат Европы 2024
Фоден: «Мы должны уметь терпеть, если хотим что-то выиграть»
01:46 · Чемпионат Европы 2024
​Лэмпард: «Пока больше всего впечатлила Германия»
01:40 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно, как Мбаппе мотивировал товарищей по сборной Франции перед матчем с Австрией
01:29 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Чехии Гашек: «Португалия была лучше и заслужила победу»
01:23 · Чемпионат Европы 2024
Роналду написал только три слова после волевой победы Португалии на Евро-2024 1
01:11 · Чемпионат Европы 2024
Майну рассказал, обсуждал ли с игроками «Манчестер Сити» свой гол в финале Кубка Англии
01:01 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Чехии Гашек: «Роналду снова продемонстрировал гениальность» 1
00:52 · Чемпионат Европы 2024
Консейсау – первый со времён Эдера игрок, забивший за Португалию на Евро после выхода на замену
00:38 · Чемпионат Европы 2024
41-летний Пепе – лучший по одному из оборонительных показателей после первого тура группового этапа
Все новости