Витинья – о победе Португалии: «Иногда соперники забивают из ничего»

Полузащитник сборной Португалии Витинья прокомментировал победу своей команды в поединке с Чехией (2:1).

Португальцы пропустили на 62-й минуте, но нашли в себе силы перевернуть ситуацию. На 92-й минуте Франсишку Консейсау забил победный мяч.

«На этом турнире не может быть лёгких игр, но мы всё контролировали, создали больше моментов. Мы не до конца удовлетворены своим выступлением, но нужно понимать, что это первый матч, много эмоций, да и пропущенный гол был немного несправедливым.

Иногда соперник забивает из ничего. Для нас это был болезненный удар, но мы правильно отреагировали – вот что важно. Мы сохранили спокойствие, сравняли счёт и до конца боролись за победу», – приводит пресс-служба УЕФА слова Витиньи, признанного лучшим игроком матча.