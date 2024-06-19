​Фабрегас: «Если у Роналду идёт игра, то у Португалии тоже»

Сборная Португалии начала свои выступления на чемпионате Европы в Германии с победы над Чехией, вырвать её удалось только в самом конце матча. События матча, а также выступления Криштиану Роналду, прокомментировал бывший полузащитник испанской сборной Сеск Фабрегас. Он считает, что у португальской сборной игра идёт тогда, когда она идёт и у Криштиану:

- Что бы там ни говорили, но если у Роналду идёт игра, то она идёт и у всей сборной. Он всегда находит шанс. Ему нужен только момент. И мне кажется, что Роналду играет ещё лучше, чем в предыдущие годы. Он - уникум, - цитирует слова Фабрегаса BBC Sport.

В следующем туре группового раунда чемпионата Европы сборная Португалии сыграет с командой Турции.