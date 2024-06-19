Роналду нанёс пять ударов по воротам Чехии – самый высокий показатель на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду регулярно угрожал воротам соперников из Чехии, но так и не забил.

Коллектив Роберто Мартинеса вырвал волевую победу благодаря голу Франсишку Консейсау на 92-й минуте. 39-летний Роналду был привычно заметен и пять раз пробил по воротам Чехии, трижды угодив в створ, однако поразить цель не смог.

Капитан португальцев лидирует в списке игроков с наибольшим количеством ударов после первого тура групповой стадии вместе с Коди Гакпо (Нидерланды), Кристианом Эриксеном (Дания) и Маркусом Тюрамом (Франция). Первым двоим удалось отметиться голом, а вот старания француза, как и в случае с Роналду, не нашли отражения на табло.