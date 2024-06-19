​Сборная Португалии установила свой личный рекорд по передачам за тайм на чемпионатах Европы

Сборная Португалии начала свои выступления на чемпионате Европы в Германии с победы над Чехией, вырвать её удалось только в самом конце матча. Особенно большим было преимущество во владении мячом у португальцев в первом тайме матча. За 45 стартовых минут игры они сделали 368 передач!

Этот показатель стал новым абсолютным рекордом для португальцев за один тайм матча на чемпионатах Европы, с момента начала сбора подобной статистики, то есть с 1980 года. В следующем туре группового раунда чемпионата Европы сборная Португалии сыграет с командой Турции, которая выиграла у грузин.