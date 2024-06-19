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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нико Уильямс оценил уровень Ямаля

19 Июня 2024 • 02:07 Комментировать
Испания
...
Италия
1 2.12 X 3.25 2 3.90
20.06 22:00

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс высказался об игре своего товарища по сборной Испании Ламина Ямаля.

Именно Уильямс и Ямаль заняли позиции на флангах атаки в матче первого тура групповой стадии Евро-2024 против Хорватии (3:0). Лидер «Атлетика» поддержал многочисленные похвалы в адрес 16-летнего вундеркинда и отметил его вклад в успех.

«Ламин обладает невероятным потенциалом. Все видели, как он уходил от Гвардиола и всей защиты сборной Хорватии. Ямаль добьётся всего и даже большего, если у него будет всё в порядке со здоровьем», – заявил Уильямс в преддверии матча второго тура со сборной Италии, который состоится 20 июня.

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Барселона Атлетик Бильбао Сборная Испании Нико Уильямс Ламин Ямаль ещё теги

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