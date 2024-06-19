Нико Уильямс оценил уровень Ямаля

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс высказался об игре своего товарища по сборной Испании Ламина Ямаля.

Именно Уильямс и Ямаль заняли позиции на флангах атаки в матче первого тура групповой стадии Евро-2024 против Хорватии (3:0). Лидер «Атлетика» поддержал многочисленные похвалы в адрес 16-летнего вундеркинда и отметил его вклад в успех.

«Ламин обладает невероятным потенциалом. Все видели, как он уходил от Гвардиола и всей защиты сборной Хорватии. Ямаль добьётся всего и даже большего, если у него будет всё в порядке со здоровьем», – заявил Уильямс в преддверии матча второго тура со сборной Италии, который состоится 20 июня.