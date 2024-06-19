Роберто Мартинес назвал ключевую составляющую победы сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями после победы в матче первого тура групповой стадии Евро-2024 против Чехии (2:1).

Португальцы владели ощутимым игровым преимуществом, но счёт открыли чехи – на 62-й минуте забил Лукаш Провод. Вскоре команда Мартинеса отыгралась благодаря автоголу Робина Гранача, а на 92-й минуте Франсишку Консейсау вырвал для Португалии победу.

«Мы играли против очень энергичной, хладнокровной команды – соперник забил первым же ударом в створ. Это было испытание нашего характера: мы владели мячом 70% времени, подали 13 угловых, но после пропущенного гола нам пришлось справляться с нервами – и мы смогли это сделать. Невероятный характер, это ещё поможет нам в дальнейшем», – заявил в интервью EURO2024 Мартинес.