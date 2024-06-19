Фоден: «Мы должны уметь терпеть, если хотим что-то выиграть»

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден рассказал, что думает об игре своей команды.

Англичане начали выступление на Евро-2024 с победы над Сербией (1:0), однако были раскритикованы за, как многим показалось, чрезвычайно незрелищный футбол. Одним из самых критикуемых игроков в составе «трёх львов» стал Фоден, не сумевший показать свои лучшие качества.

«Первая игра на крупном турнире всегда особенно сложна. Важно выиграть её – и мы это сделали. Было непросто, временами нам приходилось защищаться, терпеть, но у этого есть и обратная сторона. Если мы хотим что-то выиграть, мы должны уметь играть таким образом», – приводит журналист Джон Кросс слова Фодена.

20 июня Англия сыграет с Данией в матче второго тура.