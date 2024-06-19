​Лэмпард: «Пока больше всего впечатлила Германия»

Завершился первый тур группового раунда европейского чемпионата, и Фрэнк Лэмпард высказался по поводу того, кто произвёл на него наибольшее впечатление. Это немецкая сборная, в стартовом матче турнира разгромившая шотландцев со счётом 5:1.

- Германия, хозяйка турнира, впечатлила меня больше всего. Тони Кроос - это мозг. Он создаёт игру, - цитирует слова Лэмпарда BBC Sport.

В 21-м веке немецкая сборная ещё не становилась чемпионом Европы. В последний раз это случилось в 1996 году. Действующим чемпионом главного футбольного турнира Европы для сборных является сборная Италии.