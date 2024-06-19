Стало известно, как Мбаппе мотивировал товарищей по сборной Франции перед матчем с Австрией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе произнёс мотивационную речь перед началом первого матча команды на Евро-2024.

Французы начали турнир с победы над Австрией – 1:0. Капитан «трёхцветных» стал соучастником автогола соперников, но к концу встречи сломал нос, из-за чего рискует пропустить как минимум один матч.

Перед началом игры первого тура форвард мотивировал товарищей по сборной воодушевляющей речью в раздевалке: «Стадион, болельщики, судьи – всё это не имеет значения. Наш ответ – это наш футбол. Мы берём мяч и играем. То, что мы сделаем сегодня вечером, задаст тон всему турниру. Наслаждайтесь, ребята, это Евро, прекрасный момент. Мы ничего не боимся», – цитирует Madrid Zone Мбаппе.