Тренер сборной Чехии Гашек: «Португалия была лучше и заслужила победу»

Рулевой сборной Чехии Иван Гашек признал, что поражение его команды было закономерным.

Чехи повели в счёте на 62-й минуте благодаря голу Лукаша Провода, но уже на 67-й состоялся автогол Робина Гранача, а в компенсированное время точный удар Франсишку Консейсау принёс португальцам три очка.

«Очень жаль, что мы не завершили свою работу, хотя были очень близки. Мы сильно усложнили жизнь одной из сильнейших сборных мира.

Обидно пропускать решающий гол в самом конце, но нужно поскорее об этом забыть – через четыре дня нам предстоит ключевая игра с Грузией.

У нас не держался мяч, соперник вынудил нас много защищаться. Португалия была лучше и заслужила победу, но я хочу поблагодарить своих игроков за старания», – цитирует пресс-служба УЕФА Гашека.