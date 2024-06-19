Роналду написал только три слова после волевой победы Португалии на Евро-2024

Сборная Португалии смогла выиграть свой первый матч на чемпионате Европы. Команда Роберто Мартинеса первой пропустила, но в итоге обыграла Чехию со счётом 2:1. Вскоре после финального свистка капитан португальской сборной Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. 39-летний форвард написал только три слова, если переводить на русский язык.

«До конца, Португалия!» - говорится в публикации.

Отметим, что Криштиану Роналду во вторник вечером ушёл с футбольного поля без гола или голевой передачи. Следующий матч на Евро-2024 сборная Португалии проведёт 22 июня – против Турции.