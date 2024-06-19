Майну рассказал, обсуждал ли с игроками «Манчестер Сити» свой гол в финале Кубка Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну рассказал, вспоминал ли о финале Кубка Англии в беседах с товарищами по сборной Англии.

25 мая «красные дьяволы» выиграли Кубок Англии, одолев в финале «Манчестер Сити» (2:1), а 19-летний Майну забил победный мяч.

«Обсуждал ли я тот гол с игроками «Манчестер Сити»? Думаю, я немного говорил об этом с Кайлом Уокером и Джоном Стоунсом. Я мог бы посмеяться, пошутить на эту тему, но мы в одной команде, так что отложим это в сторону», – цитирует BeanymanSports Майну.

20 июня сборная Англии сыграет против Дании в рамках второго тура групповой стадии Евро-2024. В первой игре англичане взяли верх над сборной Сербии – 1:0.