Тренер сборной Чехии Гашек: «Роналду снова продемонстрировал гениальность»

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился мнением об игре Криштиану Роналду.

39-летний форвард сборной Португалии не принял непосредственного участия в голах, но помог своей команды обыграть Чехию во встрече первого тура группового этапа Евро-2024 (2:1).

«Просто невероятно, насколько Роналду опасен в каждой игре в таком возрасте. Сегодня он снова продемонстрировал свою гениальность – он знает, как приносить пользу. Криштиану – один из лучших в истории футбола, снимаю перед ним шляпу», – передаёт пресс-служба УЕФА слова Гашека.

Роналду стал вторым самым возрастным полевым игроков в истории Евро после своего товарища по сборной Пепе, также сыгравшего против Чехии.