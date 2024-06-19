Консейсау – первый со времён Эдера игрок, забивший за Португалию на Евро после выхода на замену

Гол Франсишку Консейсау принёс сборной Португалии победу над Чехией в матче первого тура группового этапа Евро-2024 (2:1).

Вингер «Порту» поразил ворота на 92-й минуте встречи – спустя всего 111 секунд после выхода на замену. По данным Opta, Консейсау стал первым игроком, забившим за Португалию на чемпионате Европы после выхода на замену, со времён финала 2016 года, когда Эдер забил легендарный победный гол в ворота сборной Франции (1:0).

Во встрече с чехами португальцы пропустили первыми на 62-й минуте, но уже спустя семь минут отыгрались благодаря автоголу Робина Гранача.

Франсишку Консейсау забил свой первый гол за национальную команду – потребовалось три матча.