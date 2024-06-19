Какие команды вышли бы в плей-офф Евро-2024 с третьего места прямо сейчас

На чемпионате Европы завершились матчи первого тура группового этапа. Разумеется, какие-то выводы делать ещё очень рано, хотя двенадцать прошедших игр оставили немало пищи для размышления.
Отметим, что в плей-офф Евро-2024 выйдут все команды, которые займут в группах первые и вторые места. Кроме того, билеты в 1/8 финала получат четыре лучшие сборные из тех, кто финиширует на третьих местах. Если бы лучшие третьи команды определялись по текущим таблицам, то ситуация была бы такой, как в таблице ниже.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Словения
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
|Польша*
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|3
|Чехия*
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
|Албания*
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|5
|Бельгия
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|6
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
* - очки fair play: Польша (0), Чехия (-1), Албания (-2).
Как видим, в плей-офф пробились бы Словения, Польша, Чехия и Албания. А вот Бельгия и Венгрия остались бы за бортом.
Отметим, что Словения в своей группе сейчас уступает второе место Дании по очкам fair play (по карточкам) при равенстве более важных показателей.
Посмотреть на таблицы всех групп можно в нашем разделе Евро-2024.
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