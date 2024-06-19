Какие команды вышли бы в плей-офф Евро-2024 с третьего места прямо сейчас

На чемпионате Европы завершились матчи первого тура группового этапа. Разумеется, какие-то выводы делать ещё очень рано, хотя двенадцать прошедших игр оставили немало пищи для размышления.

Отметим, что в плей-офф Евро-2024 выйдут все команды, которые займут в группах первые и вторые места. Кроме того, билеты в 1/8 финала получат четыре лучшие сборные из тех, кто финиширует на третьих местах. Если бы лучшие третьи команды определялись по текущим таблицам, то ситуация была бы такой, как в таблице ниже.

М Команда И В Н П РМ О 1 Словения 1 0 1 0 1:1 1 2 Польша* 1 0 0 1 1:2 0 3 Чехия* 1 0 0 1 1:2 0 4 Албания* 1 0 0 1 1:2 0 5 Бельгия 1 0 0 1 0:1 0 6 Венгрия 1 0 0 1 1:3 0

* - очки fair play: Польша (0), Чехия (-1), Албания (-2).

Как видим, в плей-офф пробились бы Словения, Польша, Чехия и Албания. А вот Бельгия и Венгрия остались бы за бортом.

Отметим, что Словения в своей группе сейчас уступает второе место Дании по очкам fair play (по карточкам) при равенстве более важных показателей.

Посмотреть на таблицы всех групп можно в нашем разделе Евро-2024.