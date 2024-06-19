Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход Фёдора Смолова в «Краснодар».

- Смолов – опытный футболист. Есть лимит на легионеров – это раз. У Смолова есть квалификация – это два. Он будет решать эпизоды, забивать свои голы и отдавать результативные передачи. Ну и не надо забывать, что Смолов раньше уже играл в «Краснодаре» и приносил пользу этой команде, был определённый результат. Наверняка переход Смолова в «Краснодар» – это отчасти дань уважения к нему за то время. У него близится завершение карьеры, учитывая возраст. Наверно, в «Краснодаре» он и закончит её. Будем надеяться, что на мажорной ноте, – сказал Попов.

В минувшем сезоне РПЛ Смолов провёл за московское «Динамо» 25 матчей и забил 4 гола.