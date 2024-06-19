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Чемпионат Европы по футболу 2024

Денис Попов: «Надеюсь, Смолов завершит карьеру на мажорной ноте» эксклюзив

19 Июня 2024 • 09:10 Комментировать (3)

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход Фёдора Смолова в «Краснодар».

- Смолов – опытный футболист. Есть лимит на легионеров – это раз. У Смолова есть квалификация – это два. Он будет решать эпизоды, забивать свои голы и отдавать результативные передачи. Ну и не надо забывать, что Смолов раньше уже играл в «Краснодаре» и приносил пользу этой команде, был определённый результат. Наверняка переход Смолова в «Краснодар» – это отчасти дань уважения к нему за то время. У него близится завершение карьеры, учитывая возраст. Наверно, в «Краснодаре» он и закончит её. Будем надеяться, что на мажорной ноте, – сказал Попов.

В минувшем сезоне РПЛ Смолов провёл за московское «Динамо» 25 матчей и забил 4 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Фёдор Смолов Денис Попов ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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Юбор
19 Июня 2024 в 09:54
Видно, что у Краснодара всё очень плохо.
Ceroki
19 Июня 2024 в 09:46
Я думал он уже на пенсии..
One Live
19 Июня 2024 в 09:39
Смолов уже давно завершил карьеру и стал ходячим мемом!
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