41-летний Пепе – лучший по одному из оборонительных показателей после первого тура группового этапа

Центральный защитник сборной Португалии Пепе не только стал самым возрастным игроком в истории Евро, но и помог своей команде победить.

Ветеран установил рекорд чемпионата Европы всех времён, сыграв в 41 год. Как отмечает Opta, во встрече с Чехией Пепе вернул своей команде владение 11 раз – лучший показатель среди всех игроков после первого тура группового этапа.

Португалия добилась волевой победы со счётом 2:1 благодаря голу Франсишку Консейсау, забитому в компенсированное ко второму тайму время.

Для Пепе сегодняшний матч стал 138-м в составе национальной команды с момента дебюта в 2007 году.