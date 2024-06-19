Только пять команд ещё не забивали на Евро-2024

На чемпионате Европы завершились матчи первого тура группового этапа. Стоит отметить, что только 5 из 24 команд не смогли забить гол в своих первых матчах на континентальном футбольном форуме. Речь идёт о сборных Хорватии, Сербии, Украины, Бельгии и Австрии. Все эти команды проиграли свои матчи – нулевых ничьих на Евро-2024 ещё не было. Результаты команд, не проявивших себя в атаке, приводим ниже.

Испания – Хорватия 3:0;

Сербия – Англия 0:1;

Румыния – Украина 3:0;

Бельгия – Словакия 0:1;

Австрия – Франция 0:1.

Программа второго тура группового этапа на чемпионате Европы стартует уже 19 июня.