Витинья признан лучшим игроком матча Португалия – Чехия

Полузащитник сборной Португалии Витинья удостоился звания лучшего игрока матча.

Португальцы обыграли соперников из Чехии в последнем поединке первого тура групповой стадии Евро-2024 (2:1). Как сообщает УЕФА, лучшим футболистом встречи был признан Витинья, представляющий «ПСЖ». 24-летний хавбек стал лидером по точным передачам (наряду с Рубеном Диашем), а также выиграл все шесть дуэлей, в которых принял участие.

Победу команде Роберто Мартинеса принёс гол Франсишку Консейсау, забитый на 92-й минуте. Первый же мяч чехи забили в свои ворота сами.

Во втором туре Португалия встретится с Турцией. Матч пройдёт 22 июня.