​Нагельсманна шокировал опрос в Германии, рекомендующий ему иметь «больше белых игроков» в команде

Сборная Германии постепенно подтягивается к сборной Франции по количеству «цветных» игроков - в нынешнем составе их пятеро, плюс ещё двое с турецкими корнями.

Между тем в самой Германии все большую популярность набирают националистические идеи - так свидетельствует опрос телеканала ARD, выявивший, что большинство опрошенных хотели бы видеть в составе сборной «больше белых игроков».

Нагельсманна это шокировало - по крайней мере, на словах:

- Это расизм. Мы должны проснуться. В нашу страну прибывают люди потому что у нас безопасно, - заявил Нагельсманн.

В своём первом матче сборная Германии обыграла шотландцев со счётом 5:1.