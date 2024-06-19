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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Нагельсманна шокировал опрос в Германии, рекомендующий ему иметь «больше белых игроков» в команде

19 Июня 2024 • 00:13 Комментировать

Сборная Германии постепенно подтягивается к сборной Франции по количеству «цветных» игроков - в нынешнем составе их пятеро, плюс ещё двое с турецкими корнями.

Между тем в самой Германии все большую популярность набирают националистические идеи - так свидетельствует опрос телеканала ARD, выявивший, что большинство опрошенных хотели бы видеть в составе сборной «больше белых игроков».

Нагельсманна это шокировало - по крайней мере, на словах:

- Это расизм. Мы должны проснуться. В нашу страну прибывают люди потому что у нас безопасно, - заявил Нагельсманн.

В своём первом матче сборная Германии обыграла шотландцев со счётом 5:1.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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