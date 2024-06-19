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Чемпионат Европы по футболу 2024

Как сыграл Криштиану Роналду? Пять игроков, благодаря которым Португалия дожала Чехию

19 Июня 2024 • 00:12 Комментировать
Португалия
2:1
Чехия

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Проливной дождь над Лейпцигом не испортил матч Португалии и Чехии. Нашлось место и драматургии, и отменённым голам, и забитым, и автоголам. И сложно даже выводы делать. Ведь, удержи победу Чехия, и сложно было бы назвать её несправедливой – команда Гашека играла хорошо. В итоге дожали португальцы – тоже по делу. Мартинес вовремя заменил Рафаэла Леау и Диогу Далота, творивших на поле только им понятные вещи. А старания других всё-таки оправдались.

А кто же добрался до хороших оценок и придумал эту победу? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 72:28, удары по воротам – 18:5, в створ – 7:1, угловые – 13:0. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Португалия2:1Чехия
  62'Провод Лукаш (0:1)
(1:1) Хранак Робин69'  
(2:1) Консейсау Франсишку90'  
Кошта ДиогуДиаш РубенПепе КеплерМендеш Нуну 90' (Семеду Нелсон ( 90') Далот Диогу 63' (Инасиу Гонсалу ( 63') Витинья II 90' (Консейсау Франсишку ( 90'  90') Фернандеш БрунуКанселу Жоау 90' (Нету Педру ( 90') Силва БернардуРоналду КриштиануЛеау Рафаэл  39' 63' (Жота Диогу ( 63')
Запасные: Патрисиу РуйПальинья ЖоауДанилу ПерейраСа ЖозеНевеш РубенРамуш ГонсалуНевеш ЖоауФелиш ЖоауЛуис Матеус IIСилва Антониу
Штанек ЙиндрихГолеш Томаш 90' (Хори Томаш ( 90') Хранак РобинКрейчи Ладислав IIЦоуфал ВладимирПровод Лукаш 79' (Шевчик Петр ( 79') Соучек ТомашШулц Павел 79' (Барак Антонин ( 79') Доудера ДавидШик Патрик  57' 60' (Лингр Ондржей ( 60') Кухта Ян 60' (Хитил Моймир ( 60')
Запасные: Журасек ДавидЧерв ЛукашВлчек ТомашЧерны ВацлавГложек АдамЯрош ВитезславКоварж МатейВитик МартинЗима ДавидЮрасек Матей
18 июня. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

ПЯТЬ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ МАТЧА ПОРТУГАЛИЯ – ЧЕХИЯ

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ – 7,0. Начнём как раз с Криштиану Роналду. Зрители «Матч ТВ» именно его признали лучшим игроком, но тут скорее дань имени. Однако совсем не отметить КриРо тоже нельзя. Он ни разу не ошибся в передаче (22 из 22-х точно) и пять раз пробил по воротам.

Правда, в офсайд его ловили легко. Так он «украл» гол Диогу Жоты, так он и запорол единственный свой голевой момент. Офсайд не свистнули, потому что Штанек парировал удар КриРо.

БРУНУ ФЕРНАНДЕШ – 7,5. А вот как раз тот человек, кто для Криштиану этот момент создал. Бруну Фернандеш шикарной разрезающей передачей вскрыл оборону Чехии, чуть взбодрив сонный первый тайм. Бруну очень старался, всегда хотел придумать нетривиальный ход в атаке. Отсюда и потерь большое количество (25), и два созданных голевых момента.

НУНУ МЕНДЕШ – 7,5. Слева Нуну Мендеш творил что-то невероятное. Он не был даже латералем, но постоянно напрягал оборону Чехии. Просто один из тройки центральных защитников регулярно вспахивал бровку и давил, успевал на диагонали, стандарты. Нуну Мендеш выиграл восемь единоборств в воздухе из девяти, после одного из таких он и сделал «голевую» скидку на Хранака.

ВИТИНЬЯ – 8,0. Очень умно играл Витинья. Классно двигался, опасно бил издали, практически мяч не терял. Выиграл шесть единоборств из шести, дважды отобрал мяч в прессинге, дважды разогнал опасную атаку и заработал три штрафных удара. Его и признаем лучшим игроком матча.

РОБИН ХРАНАК – 3,5. Но главные висты отходят совсем не португальцу. Лавры героя нации получает Робин Хранак, только нации – не чешской. Это был просто не его день: сначала он так неудачно включился в эпизод, что просто встал на пути выноса Штанека и оформил дурацкий автогол, а затем взял и остановил сложный прострел для голевого удара Франсишку Консейсау. Считайте, гол+пас, но только в свои ворота.

Лучший игрок матча Португалия – Чехия
Робин Хранак Бруну Фернандеш Нуну Мендеш Витинья Криштиану Роналду Другой, напишу в комментариях
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