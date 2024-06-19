Роналду – лидер Евро-2024 по офсайдам после первого тура группового этапа

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил рейтинг игроков, чаще всех попадавших в офсайд в матчах Евро-2024.

Поединок сборных Португалии и Чехии (2:1) завершил программу первого тура. 39-летний Роналду не смог поразить ворота, но трижды угодил в офсайд – пока это самый высокий показатель на турнире. Вторая строчка остаётся за Никласом Фюллькругом (Германия), Барнабашем Варгой (Венгрия) и Ромелу Лукаку (Бельгия) – по два офсайда у каждого.

Отметим, что Криштиану Роналду станет самым возрастным автором гола в истории чемпионата Европы, если сможет отличиться в оставшихся матчах турнира.

22 июня Португалия сыграет с Турцией.