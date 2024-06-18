Сын Сержиу Консейсау позволил сборной Португалии додавить Чехию в компенсированное время

Сборные Португалии и Чехии сошлись в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 18 июня.

Последний матч первого тура группового этапа Евро-2024 выпал на долю мегаветеранистой Португалии (42-летний Пепе и 39-летний Криштиану Роналду) и Чехии, которая подошла к открытию турнира на серии из пяти побед подряд. Правда, четыре из них были одержаны в товарищеских матчах, но полоса всё равно хорошая. Не хотелось её рушить футболистам Гашека и на старте Евро-2024, кстати, главный тренер сборной Чехии проводил первый официальный матч с национальной сборной.

Сильнейший ливень зарядил и над Лейпцигом, мешая командам созидать. Сборная Чехии сразу же приняла игру «вторым номером». Португальцы много атаковали позиционно, но всё это происходило очень медленно. Контрвыпады чехов смотрелись даже поинтереснее, в одном из таковых на очень удобной позиции оказался Шулц, пробивший в Пепе. Португальцы же только коллекционировали корнеры, которых у них за полчаса набралось пять штук.

Подоспел наконец и голевой момент: Криштиану Роналду выскочил на разрезающую передачу Бруну Фернандеша и ударом с пяти метров не смог переиграть Станека. Кроме сейва голкипера смотрели бы и положение «вне игры», португалец во время передачи находился к воротам чуть ближе. Но повторы не понадобились. Как не понадобились они и после удара КриРо с разворота. Метров с 10 пробил он с правого полуфланга, но Станек снова парировал.

Неплохо держались чехи. Глубоко садились к своим воротам, однако не позволяли португальцам создавать опасные моменты. А на исходе часа игры ещё и пошли в позиционную атаку. Подачу с левого края Пепе смахнул к линии штрафной площади. Оттуда Цоуфал покатил на дугу, а набежавший Провод шикарным обводящим ударом с помощью штанги уложил мяч в сетку – 0:1. Чехи отличились в первой толковой атаке.

Но португальцы рук не опустили. Навал стал ещё сильнее и через 10 минут он дал свои плоды. Бернарду Силва навесил справа, Нуну Мендеш скинул мяч на линию вратарской площади, Штанек неудачно отбил в Хранка, от ноги которого и случился обидный автогол – 1:1.

Интересно, что после гола игра выровнялась. Чехи будто перестали бояться соперника, отодвинув игру от своих ворот. Контратаки Гашека и компании даже опаснее получались, опять же. Дальний удар Витиньи Штанек перевел в штангу – в ответ Шевчик и Соучек по очереди расстреливают Диогу Кошту из пределов штрафной площади, но переиграть голкипера не могут. Победу португальцам вырвал (он так думал) Диогу Жота, добивший мяч в сетку после удара Роналду в штангу. Вот только Криштиану в офсайд забрался за мгновение до, поэтому мяч быстро был отменён.

Футболисты устали от постоянных перемещений на тяжёлом поле, маячила уже ничья, но тут слово взял Хранак. Педру Нету прострелил, чешский защитник коленями остановил мяч перед собой, а Франсишку Консейсау (сын великого Сержиу Консейсау) прошил голкипера ударом с трёх метров - 2:1. Сборная Португалия волевой победой начинает Евро-2024, но группу возглавляет Турция.