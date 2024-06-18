На Евро-2024 уже забито 11 голов из-за пределов штрафной площади – всего на один меньше, чем на Евро-2020

Нынешний розыгрыш чемпионата Европы выдаётся богатым на голы с дальней дистанции.

Ещё не успел подойти к концу первый тур группового этапа, а команды уже забили 11 мячей ударами из-за пределов штрафной площади. Как информирует Squawka, это всего на один гол меньше, чем в 51 матче всего предыдущего Евро.

Последний на данный момент результативный удар из-за пределов штрафной нанёс Лукаш Провод из сборной Чехии, поразивший ворота Португалии на 62-й минуте сегодняшнего матча.

Отметим, что на данный момент ни один матч Евро-2024 не завершился нулевой ничьей, и только в двух поединках (Англия – Сербия и Франция – Австрия) было забито меньше двух голов.