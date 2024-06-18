Тренер сборной Грузии Саньоль: «Гюлер – невероятный талант»

Рулевой сборной Грузии Вилли Саньоль отметил игру Арды Гюлера, выступающего за сборную Турции.

19-летний полузащитник мадридского «Реала» отметился забитым мячом и был признан лучшим игроком встречи, завершившейся со счётом 3:1 в пользу Турции.

«Гюлер забил очень красивый гол, я считаю его невероятным талантом. Думаю, он сможет забить ещё много раз по ходу этого турнира», – заявил на послематчевой пресс-конференции Саньоль.

Арда Гюлер, напомним, стал самым молодым в истории Евро футболистом, забившим в дебютной встрече в рамках финальной стадии турнира.

Во втором туре сборная Грузии встретится с Чехией, а Турция – с Португалией. Обе игры пройдут 22 июня.