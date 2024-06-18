Сборные Чехии и Португалии обменялись голами

В заключительном матче первого тура чемпионата Европы играют сборные Португалии и Чехии. Пиренейцы постоянно атакуют, а соперник достаточно уверенно разрушает эти попытки. Более того, на 62-й минуте именно номинальные гости открыли счет. После подбора мяча в штрафной Владимир Цоуфал сыграл на Лукаша Провода, который по оригинальной траектории отправил мяч в сетку. Вскоре у соперника к левому углу вратарской, Нуну Мендеш головой бил в нижнюю часть ворот, кипер среагировал и выбил мяч в ногу Робина Хранака - автогол.

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