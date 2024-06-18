Ашветия: «Грузия не заслуживала поражения в матче с Турцией»

Сборная Грузии не заслуживала поражения в своем первом матче на Евро-2024 против Турции, считает экс-форвард «Локомотива» Михаил Ашветия.

«Конечно, Грузия не заслуживала поражения в этом матче. Справедливым исходом была бы ничья», - цитирует Ашветию Metaratings.

Напомним, согласно регламента текущего чемпионата Европы в четырех группах из шести в плей-офф выходят три, а не две команды.

Таким образом, даже после поражения от Турции со счетом 1:3 Грузия сохраняет неплохие шансы на выход из группы. Ее следующими соперниками будут Чехия и Португалия.