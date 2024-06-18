Впервые на Евро-2024 команды ушли на перерыв при счёте 0:0

Сборные Португалии и Чехии не порадовали своих болельщиков голами в первом тайме.

Португальцы завершили первую половину встречи со значительным преимуществом по владению мячом и количеству нанесённых ударов, но на табло это не отразилось. Это первый на Евро-2024, когда после первого тайма не было забито ни одного гола. Во всех 11 предыдущих матчах турнира к перерыву было зафиксировано хотя бы одно взятие ворот.

На сайте LiveResult представлена текстовая онлайн-трансляция поединка Португалии с Чехией.

В матчах Англии против Сербии и Франции с Австрией было забито по одному голу – на данный момент это самые малорезультативные встречи турнира.