Сборная Португалии установила личный рекорд в первом тайме матча с Чехией

Сборная Португалии уверенно контролирует мяч в поединке с Чехией, но пока не может поразить ворота.

Команда Роберто Мартинеса завершила 368 точных передач к перерыву в матче первого тура Евро-2024 – рекордный для португальцев показатель на турнире в рамках одного тайма за всё время сбора данных (с 1980 года), докладывает Squawka. Сборная Португалии владеет мячом почти 75% времени, но открыть счёт в матче это пока не помогло – 0:0.

На сайте LiveResult представлена текстовая трансляция, где можно следить за дальнейшими событиями матча Португалии и Чехии в режиме онлайн.

Ранее в этом же квартете сборная Турции обыграла оппонентов из Грузии – 3:1.