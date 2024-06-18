​Томас Франк: «Фантастический чемпионат Европы»

Наставник «Брентфорда» Томас Франк с удовольствием следит за событиями начавшегося в Германии европейского футбольного форума, а также комментирует события для BBC Sport. Ему очень понравилась зрелищная встреча сборных Турции и Грузии, в которой турки с большим трудом одолели молодую и амбициозную команду с Кавказа.

- Фантастика, этот матч стал отражением всего первого тура чемпионата Европы. Фантастический гол Арды Гюлера. Грузия браво отыгралась в первом тайме, отличные шансы для взятия ворот, отличные спасения, - цитирует слова Франка BBC Sport.

В следующем матче турки сразятся со сборной Португалии.