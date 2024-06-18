Экс-вратаря «Спартака» огорчила играла Хвичи в первом матче Грузии на Евро

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия непривычно много ошибался в дебютном поединке сборной Грузии на Евро-2024 против Турции. Такого мнения придерживается бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили.

«Меня огорчило, что Хвича много порол в матче с Турцией и не смог показать свой коронный прием с обводкой, замахом влево и ударом. У него часто отнимали мяч, но он, надо признать, и нередко отрабатывал за счет физической работы», - приводит слова ветерана Metaratings.

Турция победила 3:1, а Кварацхелия не отметился результативными действиями.

Единственный мяч в составе Грузии забил Жорж Микаутадзе.