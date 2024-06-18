Гюлер: «Меня не волнуют индивидуальные достижения»

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер признался, что не гонится за рекордами.

19-летний представитель мадридского «Реала» отличился в сегодняшнем матче со сборной Грузии (3:1) и стал самым молодым в истории игроком, забившим в дебюте на чемпионате Европы. После завершения встречи журналисты попросили Гюлера прокомментировать успех.

«Самый молодой игрок с голом в дебюте? Меня не волнуют личные достижения», – цитирует Madrid Xtra атакующего хавбека.

В активе Арды Гюлера два забитых мяча в восьми матчах за сборную Турции с момента дебюта в ноябре 2022 года.

Во втором туре турецкая национальная команда встретится с Португалией – поединок состоится 22 июня.