Роналду – лишь второй футболист, сыгравший на Евро с интервалом в 20 лет

Криштиану Роналду выступает на чемпионате Европы спустя 20 лет после дебюта.

Форвард принимал участие ещё в домашнем для португальцев Евро-2004, где сыграл видную роль и забил два гола. Спустя 20 лет Роналду снова в деле – теперь ему 39 лет, он капитан сборной Португалии и лучший бомбардир в её истории.

Примечательно, что до Криштиану единственным игроком, сыгравшим на двух чемпионатах Европы с интервалом в 20 лет, был Лотар Маттеус. Немец впервые сыграл на турнире в 1980 году, а свой последний розыгрыш провёл в 2000.

Напомним, что Роналду – единственный футболист, сыгравший на шести чемпионатах Европы. Маттеус, к слову, был задействован только на четырёх.