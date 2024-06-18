​Майка Ричардс: «У сборной Турции отлаженная система»

Сборная Турции начала свои выступления на чемпионате Европы с победы над грузинами со счётом 2:1. Победа была добыта на классе, несмотря на то, что грузины приятно удивили напором и техничной игрой. Бывший игрок «Манчестер Сити» Майка Ричардс впечатлён игрой турецкой команды, руководит которой, напомним, итальянский специалист Винченцо Монтелла:

- Винченцо Монтелла, должно быть, очень счастлив. Они отлично сыграли, отлично показали себя с аткующей стороны. Турки могут гордиться такой сборной. У них есть система, которая работает - вот что самое важное, - цитирует слова Ричардса BBC Sport.