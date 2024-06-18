Пепе и Роналду – самые возрастные полевые игроки в истории Евро

В стартовом составе сборной Португалии нашлось место сразу для двух самых возрастных полевых игроков чемпионата Европы.

Португальцы проводят матч первого тура Евро-2024 против сборной Чехии. Рулевой Роберто Мартинес выпустил в основе Пепе (41 год и 113 дней) и Криштиану Роналду (39 лет и 134 дня) – оба стали самыми возрастными футболистами в истории турнира, не считая вратарей.

Напомним, что Пепе принадлежит «Порту», а Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Наблюдать за ходом матча сборных Португалии и Чехии можно на сайте LiveResult – там проходит текстовая онлайн-трансляция.