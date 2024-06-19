Германия – Венгрия: Вероятные стартовые составы на матч Евро-2024

Во втором туре группы A на чемпионате Европы 2024 года встретятся сборные Германии и Венгрии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует стартовые составы команд на эту встречу.

Германия: Нойер, Миттельшедт, Та, Рюдигер, Киммих, Кроос, Андрих, Гюндоган, Вирц, Мусиала, Хаверц.

Венгрия: Гулачи, Керкез, Саллаи, Орбан, Дордой, Фиола, Шефер, Надь, Собослаи, Шаллаи, Варга.

В первом туре Германия разгромила Шотландию (5:1), а Венгрия проиграла Швейцарии (1:3). Рискнём предположить одно изменение в стартовом составе венгров – Дордой в обороне вместо Ланга.

Матч Германия – Венгрия состоится сегодня, 19 июня, в 19:00 по московскому времени. Место проведения встречи – Штутгарт. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов