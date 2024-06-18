Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем

Вингер сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о своём будущем.

На днях агент и отец 23-летнего игрока сообщили о намерении того покинуть «Наполи», на что итальянский клуб ответил официальным заявлением со словами «Хвича не продаётся». После сегодняшнего поединка Евро-2024, в котором сборная Грузии уступила Турции (1:3), сам Кварацхелия ответил на вопрос о своей ситуации.

«Я сосредоточен только на чемпионате Европы, а решение по своему будущему приму уже после турнира. Сейчас я об этом даже не думаю, так как полностью сконцентрирован на сборной Грузии. Я не хочу обращать внимание на всё, что говорят вокруг», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Хвичи.