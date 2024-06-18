Саньоль оценил игру сборной Грузии в матче с Турцией

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился впечатлениями после поражения от сборной Турции (1:3).

Уже на 25-й минуте встречи турецкие игроки открыли счёт, однако вскоре команда Саньоля отыгралась. Во втором тайме сборная Грузии пропустила ещё дважды и не смогла набрать очки в своём дебютным матче на чемпионате Европы.

«Проигрывать никогда не бывает приятно, но, думаю, команда может гордиться своей игрой и тем, что представляет грузинский футбол в таком позитивном свете. Думаю, у нас было столько же голевых моментов, сколько и у соперников.

Чего нам не хватило? Немного таланта, немного опыта – всего того, что мы приобретаем, участвуя в таких турнирах», – цитирует пресс-служба УЕФА Саньоля.