Хоселу: «Ямаль доказал, что уже в 16 лет является одним из лучших в мире»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу похвалил своего товарища по сборной Испании Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоны» отметился результативной передачей в недавнем матче против сборной Хорватии, который прошёл в рамках первого тура группового этапа Евро-2024. Испанцы одержали победу со счётом 3:0.

«Ламин – особенный мальчик. Некоторые из нас в 16-летнем возрасте играли за молодёжную команду, в то время как он уже конкурирует с лучшими на высочайшем уровне в составе сборной Испании и «Барселоны». У него невероятное стремление быть на вершине. Думаю, Ямаль доказал, что уже сейчас является одним из лучших в мире», – цитирует Barca Universal Хоселу.