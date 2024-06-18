Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Чехия 1 1
Португалия 1 1
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Хоселу: «Ямаль доказал, что уже в 16 лет является одним из лучших в мире»

18 Июня 2024 • 22:01 Комментировать
Испания
...
Италия
1 2.15 X 3.25 2 3.75
20.06 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу похвалил своего товарища по сборной Испании Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоны» отметился результативной передачей в недавнем матче против сборной Хорватии, который прошёл в рамках первого тура группового этапа Евро-2024. Испанцы одержали победу со счётом 3:0.

«Ламин – особенный мальчик. Некоторые из нас в 16-летнем возрасте играли за молодёжную команду, в то время как он уже конкурирует с лучшими на высочайшем уровне в составе сборной Испании и «Барселоны». У него невероятное стремление быть на вершине. Думаю, Ямаль доказал, что уже сейчас является одним из лучших в мире», – цитирует Barca Universal Хоселу.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Сборная Испании Хоселу Ламин Ямаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Июня
21:52
Ставка на точный счёт матча Испания — Италия Евро 2024 — 20 июня 2024
11:46
Сергей Дурасов назвал победителя матча Испания – Италия – прогноз
17 Июня
23:44
Ставка и прогноз на матч Испания – Италия Евро-2024 – 20 июня 2024
11:50
«Тоттенхэм» нацелился на защитника сборной Италии
00:01
Актуальная ставка и прогноз на матч Испания – Италия Евро-2024 – 20 июня 2024
16 Июня
10:18
Селюк: «Пока не могу сказать, что по потенциалу Ямаль — это второй Модрич или Иньеста»
03:40
Спаллетти поделился ожиданиями от матча со сборной Испании
15 Июня
23:26
Мората рассказал, насколько серьёзна его травма
23:15
Де ла Фуэнте: Начо и Ле Норман провели отличный матч, но у нас есть и другие игроки
23:07
Де ла Фуэнте — о матче с Италией: «Это будет очень сложная игра»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 «Реал» или «Барселона»: Фримпонг выбрал следующий клуб
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой УЕФА ввёл запрет на флаги России
Спортивные новости
«Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Турция Турция
Грузия Грузия
3
1
1.75 3.80 4.60
Видео
66 мин
Португалия Португалия
Чехия Чехия
0
1
1.83 3.45 4.70
Видео
19.06.24 в 16:00
Хорватия Хорватия
Албания Албания
1.55 4.00 6.50
Видео
19.06.24 в 19:00
Германия Германия
Венгрия Венгрия
1.35 5.20 8.50
Видео
19.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Швейцария Швейцария
3.50 3.35 2.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Июня
23:18 · Чемпионат Европы 2024
Впервые на Евро-2024 команды ушли на перерыв при счёте 0:0
23:06 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Португалии установила личный рекорд в первом тайме матча с Чехией
23:05 · Чемпионат Европы 2024
​Томас Франк: «Фантастический чемпионат Европы»
22:51 · Чемпионат Европы 2024
Экс-вратаря «Спартака» огорчила играла Хвичи в первом матче Грузии на Евро
22:49 · Чемпионат Европы 2024
Гюлер: «Меня не волнуют индивидуальные достижения»
22:41 · Чемпионат Европы 2024
Роналду – лишь второй футболист, сыгравший на Евро с интервалом в 20 лет
22:35 · Чемпионат Европы 2024
​Майка Ричардс: «У сборной Турции отлаженная система»
22:29 · Чемпионат Европы 2024
Пепе и Роналду – самые возрастные полевые игроки в истории Евро
22:18 · Чемпионат Европы 2024
Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем
22:09 · Чемпионат Европы 2024
Саньоль оценил игру сборной Грузии в матче с Турцией
22:01 · Чемпионат Европы 2024
Хоселу: «Ямаль доказал, что уже в 16 лет является одним из лучших в мире»
21:54 · Чемпионат Европы 2024
Тетрадзе - о поражении Грузии: «Нужно будет успокоиться»
21:45 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин: «Сборной Турции больше повезло, случайности решают»
21:42 · Чемпионат Европы 2024
Гюлер — лучший игрок матча Турция – Грузия
21:41 · Чемпионат Европы 2024
Гюлер: «Анчелотти отправил мне сообщение перед сегодняшним матчем»
Все новости