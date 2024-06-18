Тетрадзе - о поражении Грузии: «Нужно будет успокоиться»

Сборная Грузии после поражения от команды Турции в первом туре группового этапа Евро-2024 все равно имеет хорошие шансы на выход в плей-офф турнира, считает экс-защитник сборной России Омари Тетрадзе.

«Шансы всегда есть. После матча с Турцией, нужно будет успокоиться. Если Грузия будет играть также агрессивно, как после второго пропущенного гола, то, я думаю, есть шансы на благополучный исход», - цитирует Тетрадзе «Чемпионат».

Грузия уступила со счетом 1:3 и теперь попробует набрать очки в следующих матчах против Чехии и Португалии.

Добавим, что накануне встречи между болельщиками команд возникла драка на стадионе в Дортмунде.