Аршавин: «Сборной Турции больше повезло, случайности решают»

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин высказался о первом вечернем матче вторничного игрового дня на Евро-2024. Друг с другом сошлись в нём команды Турции и Грузии, туркам удалось одержать победу – 3:1.

Тем не менее, грузинская команда могла в концовке встречи сравнять счёт – невероятный момент не реализовали футболисты.

«В шаге были грузинские игроки от того, чтобы обрадовать весь свой народ. Если бы сравняли, весь Тбилиси не спал бы всю ночь. Однако Турции больше повезло, иногда случайности все решают», - говорит Аршавин телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что турки впервые в своей истории победили на чемпионате Европы в первом туре.