Гюлер — лучший игрок матча Турция – Грузия

Во вторник, 18 июня, сборная Турции встречалась со сборной Грузии в матче первого тура чемпионата Европы – 2024.

Игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу Турции. По итогам матча лучшим игроком был признан турецкий полузащитник Арда Гюлер.

19-летний футболист провел на поле 79 минут и отметился одним забитым мячом. Всего на счету Гюлера восемь матчей за национальную команду и два гола.

В следующем туре чемпионата Европы – 2024 сборная Турции встретится с со сборной Португалии, а Грузия сыграет с Чехией.

Добавим, что Гюлер стал самым молодым игроком, забившим в дебютном матче Евро.