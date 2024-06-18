Гюлер: «Анчелотти отправил мне сообщение перед сегодняшним матчем»

Футболист сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер рассказал, как его поддержал Карло Анчелотти.

19-летний атакующий полузащитник помог своей национальной команде одержать победу над сборной Грузии в матче первого тура групповой стадии Евро-2024 (3:1), отметившись забитым мячом. Для Гюлера это была первая игра на крупном турнире сборных.

«Мой тренер Анчелотти отправил мне сообщение перед сегодняшним матчем. Он пожелал мне успехов. Поддержка «Реала» меня очень мотивирует», – приводит Madrid Xtra слова восходящей звезды.

Напомним, Арда Гюлер выступает за «Реал» с лета прошлого года. Ранее футболист представлял цвета «Фенербахче».