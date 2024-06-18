Мостовой: «Как же жалко Грузию»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной Грузии от сборной Турции в первом туре чемпионата Европы – 2024.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу турецкого коллектива.

— Как же жалко Грузию, переживали, болели. В принципе, все было возможно. Первый тайм 1:1, неплохие моменты. Шикарный момент, где можно было забить и повести 2:1, но Турция изначально была сильнее, — сказал Мостовой на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

При этом эксперт добавил, что Грузия могла сравнять и во втором тайме, но где-то не хватило мастерства, опыта и спортивной злости.

В следующем туре Грузия встретится с Чехией, а Турция сыграет с Португалией.