5 лучших игроков матча Турция – Грузия

Сборные Турции и Грузии устроили добротный матч в группе F на Евро-2024. Грузины самоотверженно отбивались и пошли на финальный штурм, но всё же проиграли с разницей в два мяча. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отобрало свою версию пяти лучших игроков матча, состоявшегося в Дортмунде.

Статистика матча: владение мячом – 52:48, удары по воротам – 22:15, в створ – 8:4, угловые – 5:5.

Арда Гюлер – настоящий шик. Автор ключевого гола, да ещё и с таким привкусом. Никак не зря мадридский «Реал» выцепил этого парня. Мало того что показал 93 процента точности передач, что для атакующего игрока отлично, так ещё и отрабатывал здорово с тремя успешными подкатами.

Жорж Микаутадзе – автор гола сборной Грузии. Мог и на дубль быстро прописаться, но не повезло чуть. Напрягал турецких защитников, чтобы те не скучали, а то ж у «янычаров» большую часть матча большой процент владения мяча был.

Самет Айкадин – спаситель сборной Турции. Не окажись он на пути удара Давиташвили в добавленное время, итогом стала бы, скорее всего, ничья 2:2. Оказаться в нужном месте в нужное время ему было необходимо, чтобы сохранить победу своей команде.

Кан Айхан – теневой строитель успеха сборной Турции в атаке. Сделал перехват, одновременно проткнув мяч на Гюлера для второго мяча «янычаров». Мог и сам отпраздновать взятие ворот в первом тайме, но немножко сбил прицел и вонзил мяч в штангу.

Мерт Мюлдюр – первый турецкий гол на его счету. Классный удар влёт с подбора – и вуаля. Помогал Гюлеру орудовать в нападении на правом фланге. Нашёл способы для трёх ударов по воротам, два раза попал в створ. Одна из этих попыток, понятное дело, обернулась голом.

Кирилл Иванцов