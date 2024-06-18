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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду станет первым, кто сыграет на шести чемпионатах Европы

18 Июня 2024 • 21:25 Комментировать
Португалия
0:0
Чехия
1 1.50 X 4.60 2 6.80
перерыв

Во вторник, 18 июня, сборная Португалии встретится со сборной Чехии в рамках первого тура чемпионата Европы – 2024.

Как стало известно ранее, 39-летний португальский нападающий Криштиану Роналду с первых минут выйдет на поле в предстоящей игре. Стоит сказать, что он станет первым футболистом в истории, сыгравшим на шести разных чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Напомним, в 2016 году Роналду вместе с Португалией завоевал золотые медали Евро.

Начало матча Португалия – Чехия запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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