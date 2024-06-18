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Чемпионат Европы по футболу 2024

В основе сборной Чехии сразу восемь игроков представляют национальный чемпионат

18 Июня 2024 • 21:24 Комментировать
Португалия
0:0
Чехия
1 1.50 X 4.60 2 6.80
1-й тайм

Любопытный факт перед вторым матчем вечера вторника на Евро-2024.

Сборные Португалии и Чехии ранее назвали свои стартовые составы на очный матч группы F. Как обращает внимание Opta Sports, сразу восемь игроков чешской команды представляют национальный чемпионат Чехии. Лишь три играют в других первенствах – это Томаш Соучек и Владимир Цоуфал (оба «Вест Хэм») и Патрик Шик – «Байер». Четыре игрока состава играют в одном клубе – пражской «Славии».

Напомним, что текстовую трансляцию поединка португальцев и чехов организует и проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени!

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чехии

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