В основе сборной Чехии сразу восемь игроков представляют национальный чемпионат

Любопытный факт перед вторым матчем вечера вторника на Евро-2024.

Сборные Португалии и Чехии ранее назвали свои стартовые составы на очный матч группы F. Как обращает внимание Opta Sports, сразу восемь игроков чешской команды представляют национальный чемпионат Чехии. Лишь три играют в других первенствах – это Томаш Соучек и Владимир Цоуфал (оба «Вест Хэм») и Патрик Шик – «Байер». Четыре игрока состава играют в одном клубе – пражской «Славии».

Напомним, что текстовую трансляцию поединка португальцев и чехов организует и проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени!