Португалия и Чехия назвали стартовые составы на матч Евро-2024

Сегодня, 18 июня, сборная Португалии и сборная Чехии проведут заключительный матч первого тура чемпионата Европы – 2024.

Состав сборной Португалии: Кошта (вр), Далот, Пепе, Диаш, Мендеш, Силва, Витинья, Фернандеш, Канселу, Роналду, Леау.

Состав сборной Чехии: Штанек (вр), Голеш, Хранак, Крейчи, Цоуфал, Шулц, Соучек, Провод, Доудера, Кухта, Шик.

Встреча первого тура чемпионата Европы – 2024 между национальными командами Португалии и Чехии должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию игры на спортивном портале LiveResult.